Thales : s'associe à la jeune pousse québécoise OSCP afin de développer une technologie pour les trains autonomes

Montréal, le 26 août 2021 - Thales, un leader mondial en matière de technologie, s'est associé à une jeune pousse technologique de Montréal pour contribuer à façonner l'avenir de la technologie ferroviaire autonome.

Soutenu par le programme ENCQOR 5G, le partenariat entre Thales et One Silicon Chip Photonics (OSCP) vise à tester un système de capteur inertiel haute performance à fibre optique sur une plateforme de trains autonomes.

Thales est l'un des cinq chefs de file technologiques mondiaux d'ENCQOR, offrant un accès aux petites et moyennes entreprises pour présenter leurs innovations et leurs technologies 5G aux côtés des chefs de file de l'industrie.

L'objectif de ce partenariat avec OSCP est de développer des capacités de détection et de navigation qui peuvent être déployées dans des véhicules semi-autonomes et autonomes dans des environnements de lignes urbaines et de lignes principales.

Thales et OSCP développeront un prototype d'Unité de mesure inertielle (UMI) qui sera testé sur la plateforme de trains autonomes de Thales. Combinée aux capacités de la 5G, l'Unité de mesure inertielle intégrée (UMI) permettra à Thales d'effectuer le suivi en ce qui concerne l'emplacement de la plateforme de trains autonomes même lorsqu'elle mène ses activités dans des zones complexes où les systèmes mondiaux de navigation par satellite ne peuvent pas fournir de performances adéquates en matière de navigation.

Au cours des neuf prochains mois, le système d'Unité de mesure inertielle sera testé sur le terrain. Le projet se terminera par une démonstration sur le site d'essai du York-Durham Heritage Railway, à Uxbridge, en Ontario, afin de confirmer la capacité du système à fournir une position précise lorsqu'il est intégré à un véhicule ferroviaire.

'Le partenariat avec Thales et OSCP permettra d'améliorer davantage les technologies ferroviaires autonomes, ce qui permettra de développer des systèmes plus intelligents, plus sûrs, plus écologiques et plus avancés ici au Canada. Nous sommes ravis de nous associer à OSCP pour ce projet passionnant, et Thales continuera d'être un fervent partisan du programme ENCQOR.' - Walter Kinio, vice-président Recherche et Innovation, Thales.

'Nous sommes fiers de nous associer à un chef de file du marché de l'Unité de mesure inertielle aussi respecté que Thales, qui possède une expertise de classe mondiale dans le positionnement des trains autonomes. Notre technologie propriétaire d'Unité de mesure inertielle, basée sur les circuits intégrés photoniques sera démontrée sur une plateforme de Thales en tant qu'alternative plus précise et moins coûteuse aux solutions existantes du marché. Nous sommes reconnaissants du généreux soutien d'ENCQOR qui permet des collaborations potentielles telles que celle-ci pour les entreprises québécoises.' - Kazem Zandi, président et directeur général OSCP.

'ENCQOR est très heureux d'apporter son appui, par le biais de son banc d'essai et de son réseau 5G à la fine pointe technologique, à ce partenariat entre Thales et OSCP. Ce projet est un très bel exemple d'approche collaborative permettant d'assurer le développement accéléré d'une nouvelle solution très prometteuse. L'unité de mesure inertielle optique développé conjointement par Thales et OSCP est appelé à avoir un impact important dans le déploiement des véhicules autonomes et semi-autonomes utilisés notamment dans le transport en commun et le secteur ferroviaire.' - Pierre Boucher, directeur général d'ENCQOR.