Thales se renforce dans la cybersécurité en achetant deux sociétés

Paris (awp/afp) - Thales a signé un accord définitif pour acheter deux sociétés espagnole et luxembourgeoise, S21sec et Excellium, afin de renforcer son activité dans la cybersécurité, a annoncé mardi le groupe de technologies et de défense.

L'acquisition de la holding qui les rassemble, Maxive Cybersecurity, représente une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros (environ 125,6 millions de francs suisses). Elle est réalisée auprès du fonds d'investissement portugais Sonae Investment Management qui les détenait jusque là, précise Thales dans un communiqué.

L'opération permet au groupe français de renforcer sa présence en Espagne, au Portugal, au Luxembourg et en Belgique, où S21sec et Excellium emploient 546 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 59 millions d'euros en 2021.

"Ces entreprises apportent un savoir-faire industriel et une base de clients solide et diversifiée dans l'industrie et les opérateurs d'importance vitale, en particulier dans les services financiers, les activités gouvernementales et les services publics, qui représentaient plus de 50% de leur chiffre d'affaires en 2021", affirme Thales, dont les activités de cybersécurité ont représenté un milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an passé.

Thales renforce son portefeuille notamment dans les services de détection d'incidents et de réponse (Security Operations Centre - SOC) et les prestations de conseil, d'audit et d'intégration.

"Après les acquisitions réussies de Vormetric en 2016, puis de Gemalto en 2019 qui ont marqué un changement d'échelle dans l'expertise de Thales dans la sécurité et le chiffrement des données, l'acquisition de S21sec et Excellium vient consolider notre position de leader en consulting et services de cybersécurité", selon Marc Darmon, directeur général adjoint de Thales chargé des systèmes d'information et de communication sécurisés.

La transaction, soumise aux approbations réglementaires et aux conditions habituelles de clôture, doit être finalisée au second semestre 2022.

Lors de l'assemblée générale du groupe mercredi, le PDG du groupe qui a réalisé 16,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021, Patrice Caine, avait fait état d'une "capacité d'acquisition non négligeable".

Il avait notamment réaffirmé l'intérêt de Thales pour des "acquisitions de taille raisonnable, de l'ordre de 500 millions d'euros de valeur d'entreprise" dans les domaines de prédilection de Thales: la défense, l'aérospatial ainsi que l'identité et la sécurité numériques.

afp/buc