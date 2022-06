Thales : sécurité 'zéro trust' avec Palo Alto Networks

Thales, aux côtés de Palo Alto Networks, annonce aujourd'hui fournir de nouvelles intégrations afin d'aider les organisations à déployer une sécurité 'zéro trust'.



Ainsi, les transformations du cloud seront 'sécurisées de manière optimale grâce à une authentification multifacteur adaptative et un accès aux contrôles de sécurité, réduisant par conséquent les risques de violation', assure Thales.



La collaboration de longue date entre les deux chefs de file mondiaux de la cybersécurité, Thales et Palo Alto Networks, contribuera à soutenir cette migration généralisée vers le cloud, permettant ainsi aux organisations de mettre à échelle des systèmes de sécurité Zero Trust.



'En appliquant une authentification multifacteur adaptative en périphérie du réseau et en gérant et en arrêtant les événements d'accès non vérifié en temps réel, Thales et Palo Alto Networks garantissent une transition sécurisée et couronnée de succès vers le cloud', résumeFrancois Lasnier, VP en charge des produits de gestion des accès chez Thales.



