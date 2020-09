Thales : services eSIM pour OPPO en Chine

07/09/2020 | 10:35

OPPO annonce avoir choisi la gamme de produits et services eSIM de Thales pour son OPPO Watch. Il s'agit de a première série de smartwatchs de la marque avec une connectivité cellulaire embarquée.



L'eSIM de Thales permet aux utilisateurs de l'OPPO Watch d'activer à distance l'abonnement mobile, et de rester connectés en permanence sans devoir utiliser un téléphone portable comme point d'accès.



Les utilisateurs peuvent passer des appels et envoyer des messages directement via leur smartwatch.



La SIM embarquée de Thales a été homologuée par les trois opérateurs mobiles chinois, permettant ainsi aux utilisateurs de la smartwatch d'OPPO.



' L'AIoT est un des marchés clés d'OPPO, dont l'objectif est de fournir des expériences sans faille pour les activités quotidiennes de ses clients, comme le sport et la santé ' a déclaré Jérôme Bendell, vice-président de Thales Asie du Nord et PDG de Thales en Chine.



