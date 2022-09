Thalès : ses solutions numériques pour un rail plus vert

Thales, pour répondre au développement du rail, propose des solutions numériques pour superviser les réseaux, surveiller le trafic, réduire la consommation d'énergie, augmenter la fréquentation et transformer l'expérience voyageur dans sa globalité.



Ces solutions numériques pour le métro permettent jusqu'à 15 % de réduction des émissions de CO2, réduise l'énergie de traction des métros de l'ordre de 15 %.



Thales s'est attaché, en collaboration avec plusieurs grandes villes, à développer une mobilité plus efficace grâce à son système CBTC vert et aux économies d'énergie qu'il permet, sans sacrifier la ponctualité.



' Pour Thales, le développement durable vise non seulement la performance environnementale, mais aussi des objectifs sociaux et économiques plus généraux ', déclare Arnaud Besse, directeur marketing et stratégie de Thales.



