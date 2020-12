Thales : signe un accord avec Indra pour les armées espagnoles

Indra et Thales ont signé un protocole d'accord pour proposer ensemble aux forces armées espagnoles un système de communications tactiques de nouvelle génération.



Ce système permettra notamment d'améliorer l'interopérabilité lors des missions internationales, et d'assurer la souveraineté et l'autonomie technologique des forces armées en termes de communications stratégiques.



' Les forces armées les plus avancées vont se tourner vers les radios logicielles dans les prochaines années pour assurer leurs capacités de transmission, avec des échanges d'information rapides et sécurisés, et la souplesse requise pour des interopérations efficaces avec les forces alliées ' indique le groupe.



