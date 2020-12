Thales : signe une ligne de crédit syndiqué de 1,5 Md liée à des objectifs climat - Communiqué de presse - 14 décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 décembre 2020 Paris La Défense

Thales signe une ligne de crédit syndiqué

de 1,5 Md€ liée à des objectifs climat

Le 7 décembre 2020, Thales a signé avec un groupe de 17 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises de 1,5 Mds €, afin de remplacer la ligne existante (non-tirée) de même montant signée le 19 décembre 2014.

Cette ligne de sécurité peut être utilisée pour les besoins généraux de l'entreprise (y compris en backup du programme de NeuCP*) et est signée pour une durée de 3 ans, avec deux options d'extension d'un an chacune.

En cohérence avec ses engagements en matière de responsabilité d'entreprise, Thales a pris l'initiative, d'inclure des objectifs climat dans les termes et conditions de cette ligne de crédit. Ainsi, son taux sera lié à l'objectif de réduction de l'empreinte carbone directe et indirecte de Thales (Scopes 1, 2 et 3), en ligne avec la politique bas carbone mise en place par le Groupe et ses engagements surles dix prochaines années. En fonction de l'atteinte, ou non, de ces objectifs, la marge du crédit sera ajustée à la hausse ou à la baisse.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit comme Documentation Agent, Facility Agent et coordinateur ESG. BBVA, Banco Santander, BNP Paribas, Commerzbank, CM-CIC, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking et Unicredit participent en qualité de Mandated Lead Arrangers and Bookrunners tandis que ANZ Bank, Barclays Bank, Citibank et Standard Chartered Bank participent en qualité de Mandated Lead Arrangers.

* NeuCP : anciennement « billets de trésorerie »