Thales : simulation de prise de contrôle d'un satellite

Dans le cadre de la troisième édition du CYSAT, événement européen dédié à la cybersécurité dans l'industrie spatiale, qui se tient du 26 au 27 avril 2023 à Paris (Station F), l'Agence spatiale européenne (ESA) a organisé sur le banc représentatif du satellite une simulation de prise de contrôle à distance du satellite OPS-SAT, un nanosatellite de l'ESA à visée de démonstration.



L'équipe de cybersécurité de Thales a relevé le défi en identifiant des vulnérabilités permettant de perturber le fonctionnement du satellite de l'ESA. Les participants ont mis en oeuvre différentes techniques de hacking éthique pour prendre le contrôle du système de gestion des senseurs : système de géolocalisation, système de gestion d'attitude1 et caméra.



Cet exercice démontre la nécessité d'une cyber résilience avancée, appliquée à l'environnement très spécifique des satellites.



' Cet exercice inédit permet à chacun de prendre conscience des failles pour mieux y remédier et d'adapter les solutions de façon à améliorer la cyber résilience des satellites et des programmes spatiaux en général, et ce du sol jusqu'à l'espace. ' Pierre-Yves Jolivet, VP Cyber Solutions de Thales.



