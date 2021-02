Thales : son laser va entrer en service sur Mars

Le laser de Thales entrera au service de SuperCam le 18 février prochain, lors de l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars.



SuperCam, l'un des sept instruments stratégiques embarqués, est un véritable concentré de technologies, destiné à analyser, caractériser, et sélectionner des échantillons de roches martiennes.



Au coeur de cet instrument le laser Thales permettra de repérer d'éventuels marqueurs de vie sur la planète rouge.



' Le laser de SuperCam pourra envoyer un faisceau infrarouge pour chauffer la matière qu'il impacte jusqu'à une température d'environ 10.000 degrés Celsius et la vaporiser. Cela permet, avec une caméra spéciale, de déterminer la composition chimique d'un échantillon, en l'occurrence des roches martiennes, à partir de l'émission lumineuse du plasma ainsi créé ' indique le groupe.



