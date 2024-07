Thales soutient la défense européenne en augmentant la cadence de production de roquettes sur son site d'Herstal en Belgique 01/07/2024 Partager cet article Facebook

Thales inaugure une chaine d'assemblage afin de mulitiplier par cinq la production de roquettes guidées laser de calibre de 70mm sur son site d'Herstal. Il s'agit de l'aboutissement d'un vaste programme de recherche et développement soutenu par la région Wallonne.

C'est une étape majeure d'un plan d'investissements de 20 millions d'euros lancé en 2023 qui a connu un coup d'accélérateur grâce au soutien du gouvernement belge, ainsi que de l'Union Européenne, avec le plan « Act in Support of Ammunition Production » (ASAP).

Cette inauguration s'est déroulée en présence de la ministre belge de la défense, Madame Ludivine Dedonder.

En augmentant la cadence de production de ses systèmes, Thales participe au renforcement des capacités munitionnaires des forces armées en Europe.

Thales Belgique, leader européen des systèmes de roquettes de 70mm, inaugure une nouvelle chaîne de production de munitions à Herstal, quelques mois après la signature par Madame la ministre Dedonder d'une lettre d'intention exprimant son soutien au renforcement des activités munitionnaires de Thales. L'objectif est de pouvoir répondre plus rapidement aux besoins en munitions des forces armées. La roquette de 70mm est le calibre répondant aux standards de l'OTAN, actuellement utilisée sur les théâtres d'opérations en Ukraine.





Alain Quevrin, Directeur Belgique, Thales, Hervé Dammann, Directeur général adjoint, Systèmes Terrestres et Aériens, Thales, Ludivine Dedonder, Ministre belge de la défense©Thales

Thales Belgique a répondu présent aux besoins émis par les forces armées européennes en mettant en place en moins d'un an, les conditions de l'accélération des cadences de production des roquettes de 70mm, dont il est le seul producteur en Europe. Grâce à plus de 50 recrutements d'ici à 2025, au renforcement de la chaîne d'approvisionnements et à la verticalisation d'activités supplémentaires, le Groupe a accéléré sa production. La capacité de production des roquettes guidées va passer de 1.000 à 5.000 unités d'ici 2025.

Les roquettes développées par Thales Belgique offrent un niveau d'interopérabilité élevé, avec une intégration sur de multiples plates-formes aéroportées, terrestres, navales, conventionnelles ou robotisées. Résistantes au brouillage, leur utilisation est également étendue aux domaines de la lutte anti-drones et des frappes sol-sol.





©Thales

« L'inauguration de cette nouvelle ligne de production du site de Thales à Herstal témoigne de l'engagement du Groupe à constamment innover et investir dans des capacités de production stratégiques pour l'Europe. Soutenu par le gouvernement Belge et la Commission Européenne dans le cadre de son Act in Support of Ammunition Production (ASAP), Thales Belgique met à disposition son expertise de leader européen du système de roquettes 70mm au service des forces armées européennes. », a déclaré Hervé Dammann, Directeur général adjoint, Systèmes Terrestres et Aériens, Thales.

