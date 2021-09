Thales stimule l'innovation parmi cinq jeunes pousses de l'IA avec la saison 3 du programme AI@Centech 30/09/2021 Partager cet article Facebook

Thales a lancé la saison 3 d'AI@Centech, un accélérateur d'affaires conçu pour aider les jeunes pousses axées sur l'intelligence artificielle à s'attaquer aux problèmes du monde réel.

Début août, Thales a sélectionné cinq jeunes pousses internationales parmi un bassin de plus de 200 éventuels concurrents à travers le monde. La recherche d'entreprises en démarrage qualifiées a commencé en février, lorsque le programme a publié des défis allant de l'utilisation plus efficace de l'IA afin de gérer les satellites à l'application de la cognition augmentée pour améliorer la prise de décision humaine.

Les jeunes pousses sélectionnées travailleront en étroite collaboration avec les coaches d'affaires et les experts en IA de Thales qui les conseilleront sur les compétences essentielles telles que la collecte de fonds, l'amélioration des produits, la conception, la visibilité, la validation de principe et d'accès au marché.

La saison 3 d'AI@Centech fait suite au succès de la deuxième saison du programme de l'année dernière, parmi lesquels Thales et MyDataModels qui ont remporté un appel d'offres avec la municipalité de Nice Côte d'Azur, en France, pour la détection des menaces sous-marines.

"Nous sommes très heureux de lancer la 3e saison d'AI@Centech, un programme essentiel visant à alimenter l'innovation en collaboration avec les jeunes pousses. L'intelligence artificielle, tout comme la connectivité et la cybersécurité, est un atout essentiel intégré dans la plupart du portefeuille de Thales ", a déclaré Philippe Keryer, directeur général adjoint, Stratégie, Recherche et Technologie. "Thales travaille sur une IA « TrUE » : Transparente, compréhensible et éthique, en veillant à ce que l'humain garde toujours le contrôle. Nous sommes impatients de découvrir l'innovation de pointe parmi les 5 jeunes pousses de l'IA qui seront représentées dans cette 3e saison, et de travailler avec elle afin de déployer une IA de confiance".

À propos des jeunes pousses de la saison 3 :

• AIKO (Italie) utilise un logiciel d'IA pour filtrer les données satellitaires inutilisables avant qu'elles ne soient transmises à la Terre.

• Amiral Technologies (France) a créé une solution de maintenance prédictive pouvant prédire les défaillances des équipements de l'Internet des objets industriels (IIOT) sans s'appuyer sur les données historiques de défaillance. Cette entreprise en démarrage applique un algorithme d'IA utilisant des données de fonctionnement normal afin d'informer l'opérateur lorsqu'un fonctionnement anormal se produit.

• Satavia (Royaume-Uni) a créé une solution pour les exploitants d'avions soucieux de l'environnement, la technologie brevetée DECISIONX:NETZERO, qui permet une planification des vols et une gestion du trafic aérien plus intelligentes pour éviter les traînées d'avions et quantifier les avantages climatiques.

• SenX (France) propose une plateforme de développement en code source ouvert afin de gérer des capteurs qui collectent et suivent des données de séries chronologiques géolocalisées.

• The Edge Company (Italie) utilise une technologie de vision par ordinateur pour reconnaître les types d'espèces d'oiseaux qui présentent un risque pour les aéronefs pendant le décollage et l'atterrissage et qui lance un appel de détresse spécifique à l'espèce pour les disperser.

Thales lance également un nouveau programme, Synergy, propulsé par AI@Centech, pour accélérer la commercialisation des technologies de pointe en tirant parti de la puissance des PME canadiennes. Thales a choisi Pegasus Imagery pour ses capacités robustes axées sur les données et le développement de drones avancés et d'intégration de capteurs, et TerraSense, qui fusionne différents types de données telles que des images de caméras de drones ou des images satellites dans le but de détecter et reconnaître des cibles, en tant que participants inauguraux de Synergy dans le cadre de la saison 3 d'AI@Centech.

