Thales : un contrat pour le trafic aérien à Haïti

Thales et Aeronav fourniront à Haïti des équipements de communication, de navigation, de surveillance, de météorologie et de gestion du trafic aérien.



Ce contrat de 11 millions de dollars est financé par la Banque interaméricaine de développement et le gouvernement d'Haïti.



' Thales équipera Haïti de TopSky - AIM, une suite complète et modulaire permettant la gestion, la traçabilité et l'accessibilité de l'information aéronautique depuis tous les composants ATM, mais également nouveau système TopSky - ATC (système de contrôle du trafic aérien pour l'en-route, l'approche et la tour), un système qui aide les opérateurs du contrôle du trafic aérien à trouver les meilleurs itinéraires. ' indique le groupe.



Thales dotera également Haïti d'un RSM970S, un radar de surveillance secondaire monopulse capable d'apporter un soutien total au contrôleur dans des conditions de trafic aérien complexes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.