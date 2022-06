Thales : un nouveau contrat spatial avec l'Europe

Thales Alenia Space a annoncé mercredi la signature d'un contrat avec l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) visant à développer la nouvelle version du système européen de navigation par satellite.



La société conjointe entre Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%) indique avoir été chargée de fournir la nouvelle version d'Egnos, le programme européen de navigation par satellite visant à améliorer les messages de positionnement fournis par le système GPS, et prochainement Galileo.



Thales Alenia Space, maître d'oeuvre de la première génération du segment sol de mission (GMS) de Galileo, a également fait part du lancement réussi du satellite GSAT0223, qui vient porter la constellation opérationnelle à 23 satellites pour le positionnement et à 25 satellites pour la recherche et le sauvetage.



Avec la mise en service de ce nouveau satellite, le GMS va désormais desservir plus de 3,3 milliards d'utilisateurs de Galileo.



