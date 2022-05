Thales : une offre de sécurisation des applications SAP

Thales a annoncé mardi le lancement d'une offre destinée à aider ses clients à sécuriser leurs applications professionnelles SAP sur le 'cloud'.



Cette solution de tokénisation - certifiée par SAP - permet aux entreprises de protéger les données jugées sensibles dans plusieurs applications du concepteur de logiciels allemand.



Point important, l'offre permet de réduire les délais de mise en conformité avec les réglementations les plus strictes en matière de sécurité des données, explique le groupe de défense et de sécurité.



Pour mémoire, les entreprises doivent aujourd'hui garantir la confidentialité et la sécurité des données sensibles, notamment en ce qui concerne les données à caractère personnel (PII) et les informations de cartes de paiement (PCI).



L'arrêt dit 'Schrems II' oblige en particulier toutes les entreprises européennes à effectuer des évaluations individuelles pour chaque transfert de données vers un pays non européen afin d'assurer leur conformité.



Thales précise que le lancement de l'offre 'CipherTrust Tokenization' s'inscrit dans le cadre d'une relation pérenne avec le groupe de Walldorf sur les solutions d'encodage, de tokénisation et de gestion.



Sa solution a été mise au point par les deux organisations via un laboratoire d'innovation mis en place par SAP.



