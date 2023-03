Thales : une plateforme eSIM hébergée par Google Cloud

Deux ans après l'annonce de son partenariat avec Google Cloud, Thales a présenté mercredi sa plateforme de gestion eSIM hébergée sur les serveurs du groupe américain.



Cette offre, qui s'accompagne de solutions numériques associées, est censée permettre aux opérateurs mobiles de répondre à la demande d'activation d'eSIM tout en déployant de nouveaux services.



D'ici 2025, le nombre de connexions eSIM devrait en effet atteindre près de neuf milliards, précise Thales dans un communiqué.



'Les consommateurs adoptent de plus en plus de téléphones, de wearables et de tablettes compatibles avec l'eSIM, tandis que les opérateurs de réseaux redoublent d'efforts pour affronter les révolutions de la 5G et de l'Internet des objets (IdO)', rappelle la société.



Thales explique malgré tout conserver une maîtrise totale de son offre en garantissant la conception de matériels et de logiciels hautement sécurisés, ainsi que le stockage et la gestion des codes secrets permettant d'accéder aux réseaux mobiles.



'Cela permet d'assurer une confidentialité des données, une approche sécurisée du cloud et une protection rigoureuse contre les cyberattaques', explique l'entreprise française.



