Thales : une suite de sonars pour le programme SNLE 3G

Thales annonce avoir signé un accord-cadre avec la DGA portant sur le développement de la suite sonar complète du programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3ème génération (SNLE 3G), incluant une large diversité d'antennes et les traitements associés.



'Les innovations envisagées conduisent à la génération d'un volume d'informations de détection en rupture par rapport aux systèmes actuels et impliquent la mise en oeuvre d'algorithmes de traitements de données massives et d'intelligence artificielle', précise-t-il.



Le déploiement incrémental de cette nouvelle suite sonar se fera en plusieurs étapes avec la mise en place incrémentale des briques technologiques et des premières versions du système ALICIA sur les SNLE 2G dès 2025, puis à partir de 2035 sur les SNLE 3G.



