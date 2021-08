Thales : va céder son activité signalisation ferroviaire à Hitachi Rail

PARIS, 4 août (Reuters) - Thales annonce mercredi dans un communiqué avoir signé un accord en vue de céder son activité de signalisation ferroviaire au japonais Hitachi Rail pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros, confirmant une information publiée par Reuters mardi.

Cette opération, dont la clôture devrait intervenir fin 2022 ou début 2023, va permettre à Thales de renforcer son "positionnement stratégique (...) sur trois grands marchés porteurs à long terme : Aérospatial, Défense & Sécurité, Identité & Sécurité numériques, ce qui permettra d’accélérer la progression de la marge d’EBIT et de poursuivre le désendettement", est-il précisé dans ce communiqué.

La présence du groupe - dont l'Etat français est l'un des principaux actionnaires - dans des secteurs aussi diversifiés que la défense, l'aéronautique civile mais aussi le spatial et les solutions d'identité et de sécurité numériques ou encore le transport, avait été critiquée par certains investisseurs.

La crise du Covid-19 a pesé sur les ventes et les résultats de Thales l'an dernier, et le produit de cette cession, lancée au printemps, "renforcera le bilan de Thales et libérera un niveau de trésorerie significatif", est-il souligné dans le communiqué. (Reportage Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)