Thales va collaborer avec allemand Knorr-Bremse sur l'automatisation du fret ferroviaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord avec l'équipementier automobile et ferroviaire allemand Knorr-Bremse en vue de coopérer au développement de solutions de conduite automatique (ATO) pour les trains de marchandises et de voyageurs tractés par locomotive.

Les termes financiers de ce protocole d'accord n'ont pas été communiqués.

Les deux groupes visent à développer des fonctions automatisées dans le cadre du projet dit de "Train fret digital" (DFT).

"La conduite automatique des trains aidera grandement les conducteurs dans leur travail quotidien et contribuera par ailleurs à lutter contre la pénurie de personnel qui menace le secteur, tout en améliorant l'efficacité, la ponctualité et la compétitivité du fret", a indiqué Thales dans un communiqué de presse.

Le groupe français a rappellé qu'eu égard aux objectifs climatiques de 2030, à savoir, une réduction d'au moins 18 % des émissions liées au transport (Commission européenne 2020), il était impératif de moderniser le secteur du fret ferroviaire et de pouvoir ainsi transférer une grande partie du volume de marchandises des camions et des avions vers des transports verts, basés sur le rail.

Le transport ferroviaire consomme 12 fois moins d'énergie et émet jusqu'à 11 fois moins de CO2 par passager-kilomètre que les voitures et camions, a précisé Thales citant des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

November 02, 2022 05:53 ET (09:53 GMT)