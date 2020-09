Thales : va déployer son système de signalisation CBTC dans le cadre du projet Broadway Subway de Vancouver

• Thales a été sélectionné pour déployer sa technologie de signalisation CBTC (Communications Based Train Control) SelTrac™ pour le projet Broadway Subway de Vancouver.

• Le Broadway Subway prolonge la ligne SkyTrain Millennium sur 5,7 km le long du Broadway Corridor. Cette nouvelle ligne réduira considérablement les embouteillages et les temps de trajets pendulaires pour les habitants de Vancouver. Le Broadway Corridor est en effet l'un des itinéraires d'autobus le plus fréquenté d'Amérique du Nord et le deuxième bassin d'emploi de la Colombie britannique.

• Thales apporte de nombreuses compétences et références mondiales, en particulier avec sa technologie SelTrac™ déjà déployée sur les lignes Expo, Millennium et Canada à Vancouver, ainsi qu'à Toronto, New York, Dubaï, Doha et Santiago.



Thales a signé un contrat avec le Broadway Subway Constructors General Partnership (BSCGP) portant sur la signalisation de Broadway Subway, prolongement direct de l'actuelle ligne Millennium, elle-même déjà équipée de la solution de signalisation CBTC SelTrac™ de Thales. La province de Colombie-Britannique a choisi BSCGP pour la conception et la construction de la ligne, dont l'exploitation et la maintenance seront confiées à British Columbia Rapid Transit.

Le Broadway Subway prolongera la ligne Millennium de 5,7 km vers l'ouest, depuis la station VCC-Clark jusqu'à une nouvelle station sur Arbutus Street, et assurera la correspondance avec l'actuelle ligne Canada grâce à une interconnexion totalement intégrée. Depuis la station Arbutus, les bus de la ligne 99 B permettront de rejoindre l'Université de Colombie-Britannique. Composée de 700 mètres de voie aérienne et 5 km de voie souterraine, la nouvelle ligne desservira six stations sous le Broadway Corridor.

« Le Broadway Subway est un volet majeur du plan stratégique de transport de Vancouver à l'horizon 2040. Ce projet passionnant améliorera la qualité de vie des habitants, ainsi que l'accès au pôle économique et au bassin d'emploi d'importance vitale du Broadway Corridor. Thales, qui entend continuer à développer l'expertise locale et à apporter son soutien à la ville, est fier de contribuer à l'expansion de la capacité des transports en commun de Vancouver grâce à son système CBTC SelTrac™ innovant ».

Dominique Gaiardo, directeur général des activités Signalisation ferroviaire urbaine de Thales



Cela fait 34 ans que Thales accompagne la province de Colombie-Britannique dans son développement. Le Groupe a notamment déployé le premier système CBTC sans conducteur au monde sur la ligne SkyTrain Expo à Vancouver et plus récemment un système de signalisation de dernière génération sur les lignes Millennium (et son prolongement Evergreen) et Canada. Sa parfaite connaissance du réseau et son expérience en matière de signalisation réduisent considérablement les risques en termes d'intégration et de délai d'exécution des projets. Son centre de compétence de Burnaby mettra ses experts en signalisation ferroviaire urbaine à la disposition du projet et le fera bénéficier de l'expérience locale.

Les travaux de construction du Broadway Subway devraient débuter en 2020 et durer cinq ans, pour une ouverture au public prévue en 2025.