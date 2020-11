Thales : va fournir à la Royal Navy et à la Marine nationale le premier système mondial autonome de lutte anti-mines entièrement intégré

Après la première phase du programme, au cours de laquelle deux démonstrateurs ont apporté la preuve de leurs performances opérationnelles en mer, la France et le Royaume-Uni ont marqué le dixième anniversaire des traités de Lancaster House en signant le contrat conjoint de lancement par Thales de la phase de production du programme MMCM, soit huit systèmes autonomes de déminage (quatre pour la France et quatre pour le Royaume-Uni).

La menace que constituent les mines et les engins explosifs improvisés est présente dans tous les conflits qui impliquent les forces navales, obligeant les pays à renforcer la protection de leur domaine maritime afin de préserver leurs ressources et la liberté de navigation des navires civils. Dans le même temps, il demeure essentiel de limiter l’exposition des personnels au danger que représentent les mines. Avec 50 ans d’expertise au service des marines du monde entier, Thales développe des technologies qui assurent la transition entre les solutions conventionnelles telles que les chasseurs de mines, et celles qui s’appuient désormais sur les drones. Première étape du renouvellement du concept opérationnel de lutte contre les mines en France et au Royaume-Uni, le programme MMCM vise à remplacer les chasseurs de mines traditionnels par des drones.

Il s’agit d’un véritable saut capacitaire, en termes de performances et de productivité, qui permet en outre de sécuriser la vie des forces armées. Il conforte le positionnement de la Marine nationale française et de la Royal Navy en tant que leaders mondiaux de la guerre des mines et des drones navals.

Les sous-systèmes développés pour le programme par Thales et ses partenaires incluent des drones de surface (USV) pour transporter et connecter les solutions, et un sonar de toute dernière génération (SAMDIS) offrant une capacité multi-vues en une seule passe (Single Path Multi View) pour la détection et la classification des menaces. Le sonar SAMDIS peut s’intégrer dans des drones sous-marins autonomes ou un sonar remorqué à ouverture synthétique (TSAM) piloté depuis le drone. Le drone peut aussi être équipé d’un robot télé-opéré (ROV) pour neutraliser les menaces. L’ensemble du système est supervisé à distance depuis un centre opérationnel mobile, capable de piloter simultanément jusqu’à trois systèmes en mer.

MMCM est un système éprouvé, le seul à offrir des technologies de pointe, comme la capacité d’autonomie, qui améliorent la performance et la productivité. En combinant une expérience utilisateur sans équivalent, basée sur l’échange en temps réel de big data, et une intelligence artificielle augmentée (IA²) extrêmement fiable, il donne au client une plus grande confiance pour la validation des opérations et renforce la sécurité des intérêts nationaux. Grâce à leur architecture ouverte, ces nouvelles technologies s’intègrent facilement dans le système global et peuvent s’enrichir de nouvelles capacités opérationnelles de façon planifiée tout au long de la vie du système.

Après le succès de la première configuration du système complet, effectuée dans des conditions opérationnelles réelles, Thales s’est engagé à livrer les premiers systèmes opérationnels d’ici 2022 aux forces navales françaises et britanniques. Ce programme est une illustration de la coopération exemplaire mise en place entre les deux États et les équipes industrielles. Il conforte l’expertise exceptionnelle de Thales et sa position de leader mondial dans le domaine de la lutte conventionnelle contre les mines, avec plus de 300 systèmes équipant plus de la moitié des navires anti-mines du monde.

« Thales est extrêmement reconnaissant à la France et au Royaume-Uni d’avoir confié aux équipes Thales françaises et britanniques une transition technologique d’une telle importance. Lors des essais en mer, les systèmes MMCM et leurs équipements ont couvert à ce jour l’équivalent de 30 000 terrains de football, parfois par une mer extrêmement agitée. Pour les forces navales, c’est indéniablement un changement radical en termes de moyens dont elles disposeront pour lutter à l’avenir contre des menaces telles que les mines et les engins explosifs improvisés. » Alexis Morel, Vice-président des activités sous-marines, Thales.

