Thales va fournir des solutions modernes au métro d'Alexandrie en Égypte

Thales signe un nouveau contrat avec le groupement Colas Rail / Orascom pour fournir à la National Authority for Tunnels (NAT), un système de transport public moderne pour la ville d'Alexandrie en Egypte. Le montant total pour l'ensemble du projet s'élève à 1,3 milliard d'euros.

Le projet entre dans le cadre du programme « Ville Verte » de la Banque européenne. Il a pour objectif de décongestionner le trafic routier d'Alexandrie et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans cette ville de 5 millions d'habitants.

Les solutions cybersécurisées de Thales - signalisation CBTC (Communications Based Train Control) SelTrac TM , contrôle centralisé, télécommunications, sécurité et services aux passagers, ainsi que systèmes automatisés de perception des billets - offriront un métro moderne et efficace avec une capacité, une fréquence et un confort de transport améliorés.

Ce projet, qui s'étend sur 21,7 km et comprend 20 stations et 2 dépôts, reliera le centre-ville d'Alexandrie à la ville d'Abu Qir, située au nord-est de l'agglomération. Il s'agit d'une étape importante dans la modernisation du système de transport d'Alexandrie.

Depuis plus de 35 ans, Thales accompagne NAT pour la mise en opération du ​ Métro du Caire . Thales déploie déjà ses solutions sur les lignes 1 - 2 - 3 - 4 du Cairo.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, Thales fournira ses dernières technologies ferroviaires cybersécurisées et solutions de billettique AFC (Automatic Fare Collection). L'objectif de NAT est de transformer la ligne ferroviaire suburbaine existante d'Aboukir en un métro moderne en fournissant une infrastructure de transport plus sûre et plus fiable. Cette modernisation encouragera l'utilisation des transports publics et favorisera la mobilité durable.

Pour y parvenir, Thales déploiera sa technologie de signalisation CBTC (Communications Based Train Control) SelTracTM de dernière génération, qui actualise en permanence la position des trains, les distances et les vitesses de déplacement, permettant des opérations plus rapides et plus efficaces.

Pour garantir aux passagers un environnement de voyage sûr et sécurisé, Thales fournira des solutions de vidéo-sécurité, notamment des systèmes de vidéosurveillance et de gestion vidéo dotés de fonctions de détection des intrusions. Les opérations ferroviaires, les mouvements des passagers et les installations du réseau seront surveillés à tout moment à partir d'un centre de contrôle intégré fourni par Thales.

Parallèlement, Thales fournira de nouveaux équipements de billettique - basés sur la solution TRANSCITY™ - qui amélioreront l'expérience des passagers, en leur permettant d'utiliser différentes options de paiement, notamment des QR codes sur leur smartphone, des cartes sans contact, des cartes bancaires EMV et le paiement mobile par téléphone équipé du système NFC (Near Field Communication).

Ce grand projet aura de nombreux effets positifs sur le plan social et environnemental. Plus important encore, il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la sécurité et la fiabilité des services de transport. En outre, il raccourcira les temps de trajet grâce à l'augmentation de la vitesse et à la réduction des délais d'exploitation, tout en éliminant les déraillements et les collisions train/véhicule grâce à la suppression des passages à niveau.

Thales est fier de collaborer avec des talents locaux pour la réussite de ce nouveau projet. Près de 500 techniciens et ingénieurs égyptiens gèrent l'installation, la mise en service et la modernisation des systèmes ferroviaires du pays. Avec ce succès, Thales continue d'étendre sa présence au sein de l'un des systèmes de transport urbain les plus importants de la région du Moyen-Orient.

« Thales a une longue histoire en Égypte puisque nous avons travaillé avec NAT sur le métro du Caire dès le début, il y a 35 ans. Nous sommes ravis d'accompagner NAT sur la voie de la modernisation du système de transport public de la ville d'Alexandrie. La solution de Thales assurera une intégration transparente de tous les sous-systèmes, permettant des réponses rapides aux incidents du réseau avec un temps d'arrêt minimal et une efficacité optimale. De plus, notre solution efficace de paiement multiple s'aligne sur la vision du Ministère des Transports afin d'offrir une expérience client exceptionnelle. » Alessio Bencivenni, Directeur général Systèmes de transport terrestre, Thales en Égypte.