Thales : va fournir la solution MEOLUT Next à la Thaïlande

Thales Alenia Space a signé un contrat avec Appworks, pour fournir à la Thaïlande la solution MEOLUT Next pour localiser les signaux de détresse.



Cette solution permettra de détecter et localiser instantanément tout signal de détresse émis par une balise COSPAS-SARSAT sur terre, en mer et dans les airs, dans un rayon de 2500 km autour de Bangkok, principalement par le biais du système de positionnement par satellite Galileo.



Le contrat prévoit également la livraison d'un centre de contrôle de mission (Mission Control Centre - MCC) dédié à la gestion et à la diffusion des alertes, et d'un centre de Coordination des Secours (Rescue Coordination Centre - RCC) qui coordonnera les opérations de recherche et sauvetage avec les forces armées, les garde-côtes, les sauveteurs en mer, etc.



' Il s'agit du premier contrat de déploiement de la solution MEOLUT Next en Asie, qui sera désormais en service sur quatre continents : Amérique, Europe, Afrique et Asie. Sauver des vies fait partie intégrante des aspirations de notre entreprise ce que démontre notre participation aux services de recherche et sauvetage du réseau COSPAS-SARSAT ', a déclaré Benoît Broudy, Vice-Président de l'activité Navigation au sein de Thales Alenia Space en France.



