Thales va racheter S21sec et Excellium pour 120 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé mardi avoir signé un accord définitif avec la société d'investissement Sonae Investment Management pour racheter deux sociétés de cybersécurité, S21sec et Excellium, rassemblées au sein de la holding Maxive Cybersecurity.

Cette transaction sera effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros, a indiqué Thales.

"Après les acquisitions réussies de Vormetric en 2016, puis de Gemalto en 2019 qui ont marqué un changement d'échelle dans l'expertise de Thales dans la sécurité et le chiffrement des données, l'acquisition de S21sec et Excellium vient consolider notre position de leader en consulting et services de cybersécurité", a indiqué Marc Darmon, directeur général adjoint Systèmes d'Information et de Communication Sécurisés, cité dans un communiqué.

"Avec 75% de son personnel réparti sur neuf sites en Espagne et au Portugal, et 25% au Luxembourg et en Belgique, cette acquisition renforce l'implantation européenne des équipes de cybersécurité de Thales", a par ailleurs indiqué la société.

S21sec et Excellium emploient au total 546 personnes et ont réalisé l'an passé un chiffre d'affaires combiné de 59 millions d'euros. La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2022.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 02:31 ET (06:31 GMT)