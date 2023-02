Thales : vers la cryptographie post-quantique

Thales annonce la création de la première application intégrant de la Cryptographie Post-Quantique (PQC) dans son application mobile sécurisée ' Cryptosmart ', utilisant sa SIM 5G comme 'un coffre-fort à PQC'.



Pour ce pilote, la cryptographie hybride (crypto pré et post-quantique) a été utilisée lors d'un appel téléphonique entre deux appareils pour protéger les informations échangées pendant l'appel.



Thales investit et teste des technologies en cybersécurité post-quantique depuis plus d'une décennie afin de se préparer aux nouvelles menaces.



En effet, selon Thales, la sécurité des infrastructures numériques actuelles basée sur la cryptographie à clé publique (PKC) peut déjà être vulnérable à une attaque quantique à venir.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.