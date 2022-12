Thales : vers la plus forte hausse du CAC 40 en 2022

Avec un bond qui atteint pas loin de 59% depuis le 1er janvier, l'action Thales semble bien partie pour signer la meilleure performance de l'indice CAC 40 en 2022, loin devant le titre TotalEnergies qui affiche un gain annuel de l'ordre de 32%.Une envolée spectaculaire qui s'est essentiellement matérialisée à la fin du mois de février, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine qui avait poussé les investisseurs à se ruer vers les valeurs de la défense dans l'optique d'une augmentation des dépenses d'armements en Europe.Ce changement de paradigme avait d'ailleurs conduit AlphaValue à relever leur recommandation sur le titre à 'accumuler', les analystes voyant une opportunité pour se renforcer sur la valeur.Le bureau d'études parisien expliquait alors considérer le groupe français comme un solide bouclier dans l'optique d'une éventuelle récession, sachant que les budgets militaires des Etats de l'OTAN étaient, eux, appelés à s'accroître.Mais certains professionnels rappellent que Thales affichait déjà l'une des croissances les plus vigoureuses parmi les acteurs de la défense et que le déclenchement d'une guerre aux portes de l'Europe n'a fait office que de simple catalyseur au rebond de son cours de Bourse.Au-delà de la tendance au redressement des dépenses militaires en Europe, Goldman Sachs estime que l'électronicien de défense est également en mesure de bénéficier de la reprise du trafic aérien et de la vigueur du marché de l'aérospatiale.La firme de Wall Street a ainsi repris la couverture du titre à 'acheter' cet été, avec un objectif de cours de 146 euros, qui fait encore apparaître un potentiel haussier de 22% aux niveaux actuels.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.