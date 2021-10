Thales : vers le versement d'un acompte sur dividende

Thales annonce que son conseil d'administration, réuni le 30 septembre, a décidé de verser un acompte sur dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2021 en cours, acompte qui sera détaché le 7 décembre et mis en paiement le 9 décembre.



Pour rappel, le groupe d'électronique pour la défense et les transports a dévoilé, au cours du mois de juillet, un résultat net ajusté (part du groupe) en augmentation de 155% à 591 millions d'euros, au titre des six premiers mois de l'année.



