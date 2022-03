Thales vise une marge d'Ebit d'au moins 10,8% en 2022, le cash a bondi en 2021

(Actualisation: programme de rachats d'actions)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé jeudi s'attendre cette année à une hausse de sa marge opérationnelle et à une croissance organique d'au moins 2%, l'entreprise intégrant dans ses prévisions un impact négatif sur ses revenus de 100 millions d'euros lié au conflit en Ukraine. La société a par ailleurs enregistré une forte progression de ses résultats en 2021, avec une génération de trésorerie record.

Pour 2022, l'industriel prévoit un chiffre d'affaires compris entre 16,6 milliards et 17,2 milliards d'euros, correspondant à une croissance organique de 2% à 6%. Thales compte également parvenir à un ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1 et dégager un taux de marge opérationnelle compris entre 10,8% et 11,1%, après 10,2% en 2021.

Le groupe a communiqué des fourchettes larges pour tenir compte d'un "certain nombre d'incertitudes", a expliqué le directeur général Finances et Systèmes d'information, Pascal Bouchiat, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Thales a mentionné la dégradation du contexte géopolitique à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "L'impact de cette crise sur le chiffre d'affaires 2022 à destination de ces deux pays est à ce stade estimé à environ 100 millions d'euros", a indiqué la société. Le groupe est par ailleurs en train d'évaluer les conséquences sur sa chaîne logistique, notamment dans ses activités spatiales. Le PDG, Patrice Caine, a néanmoins précisé, au cours de la même conférence téléphonique, que la société n'avait pour l'heure pas "identifié de zone qui poserait une difficulté insurmontable".

Outre la situation en Ukraine, le groupe a cité comme incertitude la crise des composants électroniques. Cette pénurie "n'est pas réglée, il y a encore beaucoup de 'challenges' sur ce sujet sur l'année 2022", a souligné Pascal Bouchiat.

Thales a par ailleurs annoncé anticiper une génération de flux de trésorerie disponible opérationnel de 5,5 milliards d'euros en cumulé sur la période 2021-2023.

Hausse de 45% du résultat net ajusté

Le groupe a livré ces projections et ces commentaires après avoir vu ses résultats bondir l'an passé. Pour l'ensemble de 2021, Thales a dégagé un bénéfice net de 1,09 milliard d'euros, contre 483 millions d'euros en 2020. Le résultat net ajusté, qui exclut certains éléments, s'est établi à 1,36 milliard d'euros, en hausse de 45% sur un an.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est inscrit à 1,65 milliard d'euros en 2021, en hausse de 31,9% sur un an en données organiques. La marge correspondante a atteint 10,2%, contre 8% en 2020.

Le chiffre d'affaires annuel de l'industriel a progressé de 5,3% en données publiés comme en données organiques, à 16,2 milliards d'euros. Au cours du seul quatrième trimestre, les revenus ont augmenté de 3,1% à périmètre et taux de changes constants, à 5 milliards d'euros.

Thales a par ailleurs fait état de prises de commandes de 19,9 milliards d'euros l'an passé, en hausse de 18% sur un an en données organiques.

Le groupe a généré un flux de trésorerie disponible opérationnel de 2,5 milliards d'euros en 2021, contre 1,06 milliard en 2020, ce qui constitue "la meilleure performance de free cash-flow de l'histoire du groupe", a indiqué Patrice Caine.

Selon un consensus disponible sur le site Internet de la société, les analystes attendaient en moyenne des prises de commandes de 18,6 milliards d'euros, des revenus de 16,1 milliards d'euros, un Ebit de 1,64 milliard d'euros et un flux de trésorerie disponible opérationnel de 1,6 milliard d'euros.

Thales proposera un dividende de 2,56 euros par action au titre de son exercice 2021, après 1,76 euro pour 2020. Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il procéderait à un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 3,5% de son capital, soit 7,5 millions d'actions. "Dans ce contexte, Dassault Aviation a indiqué à Thales son intention de demeurer en deçà du seuil de 30% des droits de vote et qu'elle procéderait donc aux conversions au porteur nécessaires à cette fin", a expliqué le groupe.

Interrogé sur la politique de croissance externe du groupe, Patrice Caine a indiqué que la société envisagerait des acquisitions "petites à moyennes", avec une valeur d'entreprise allant jusqu'à 500 millions d'euros.

