Tharisa plc est spécialisé dans l'exploration, la production et la commercialisation de chrome et de platine. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - métaux du groupe du platine (59,3%) : platine, palladium, rhodium, ruthénium, iridium et or ; - concentrés de chrome (34,2%) ; - services de vente (6,1%). Le solde du CA (0,4%) concerne une activité de fabrication d'équipements miniers. La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (66,8%), Chine (13,4%), Hong Kong (9,6%), Singapour (7,3%), Emirats Arabes Unis (1,3%), Australie (1%), Japon (0,5%) et autres (0,1%).

Secteur Métaux et minéraux précieux