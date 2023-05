Le Groupe 600 s'attend à une perte annuelle, mais son chiffre d'affaires devrait augmenter

600 Group PLC - fabricant et distributeur de machines-outils, de composants de précision et de systèmes laser industriels basé dans le West Yorkshire (Angleterre) - prévoit un chiffre d'affaires d'environ 30 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 mars, avec une marge brute d'au moins 11,5 millions de dollars. Prévoit une perte d'exploitation d'environ 2,4 millions USD. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 32 millions de livres sterling et le bénéfice d'exploitation à 1,2 million de dollars. La perte s'explique principalement par la livraison de "plusieurs contrats non rentables avec des clients ordinaires au sein de l'activité du groupe, ce qui a entraîné des marges brutes inférieures à ce qui avait été initialement prévu". Au 31 mars, le carnet de commandes s'élevait à 7,8 millions de dollars. Les actifs corporels nets ne devraient pas être inférieurs à 11 millions d'USD.

Cours actuel de l'action : 8,31 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 44

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

