The 600 Group PLC est une société basée au Royaume-Uni qui se concentre sur l'industrie mondiale de la technologie laser industrielle. La société conçoit et fournit des systèmes laser industriels pour des applications dans des marchés finaux allant de l'industrie et de l'aérospatiale au secteur médical et pharmaceutique. La société opère sous deux marques, TYKMA/Electrox et Control Micro Systems (CMS), qui fournissent des solutions laser spécialisées, notamment pour le marquage, le perçage, la découpe et le soudage. TYKMA Electrox propose des solutions laser industrielles, en particulier des systèmes de marquage, de gravure et de décapage laser. TYKMA/Electrox produit plus de 600 unités laser par an. CMS utilise son laboratoire d'applications laser, des logiciels personnalisés, des systèmes de robotique, de vision et de transport pour développer des solutions hautement techniques afin de répondre aux besoins individuels de sa clientèle diversifiée. Ses applications comprennent le perçage et le marquage au laser de comprimés et de capsules pharmaceutiques, le marquage et la sérialisation de produits médicaux, ainsi que le soudage de plastique et le marquage de verre.

Secteur Machines et équipements industriels