Factbox-Les fabricants mondiaux de préparations pour nourrissons envoient des produits pour réapprovisionner les étagères américaines.

Parmi les importateurs figurent le fabricant de Neocate, Danone SA, tandis que les géants laitiers néo-zélandais Fonterra et a2 Milk ont soumis des demandes à la Food and Drug Administration (FDA) pour fournir des préparations pour nourrissons aux États-Unis.

Une fois que les produits seront arrivés dans le pays et auront reçu le feu vert de la FDA, les fabricants les distribueront par le biais de leurs chaînes d'approvisionnement existantes et répondront aux commandes non satisfaites, a déclaré un porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux.

Abbott a déclaré le 4 juin qu'elle avait rouvert son usine de production de lait maternisé à Sturgis, dans le Michigan.

Voici une liste des entreprises qui importent des préparations pour nourrissons sur le marché américain à la suite de la crise :

Date du fabricant Importations majeures

annonce

27 mai Bubs Australia Ltd prévoit d'expédier au moins 1,25 million de

de boîtes de plusieurs variétés de sa

formule

17 juin Danone SA La FDA déclare qu'environ 750 000 boîtes de

Aptamil Premier Lait Infantile Phase 1

devraient être expédiées

aux États-Unis en juillet (https://bit.ly/3tJFsAC)

26 mai Danone SA a doublé les expéditions de sa

formule, avec environ 500 000

boîtes supplémentaires devant être envoyées aux

ÉTATS-UNIS.

3 juin Nestle SA La FDA américaine déclare qu'environ 1,3 million de boîtes de conserve

de Gerber Bon Départ Doux de Nestlé

en provenance du Mexique pour être disponibles du

début juillet jusqu'en octobre.

Le 2 juin, la FDA américaine de Nestlé SA déclare que 249 500 boîtes de conserve provenant de

Allemagne de NAN Supreme Pro 1 et NAN Supreme Pro 2 de Nestlé.

1 et NAN Supreme Pro 2 de Nestlé

seront disponibles en juin et juillet(https://bit.ly/3m8DqFS)

25 mai Nestlé SA 114 palettes de Gerber Good Start

Préparation pour nourrissons HA livrée en

Virginie

22 mai Nestle SA a fait venir par avion des fournitures des

Pays-Bas et de Suisse et

et a livré 132 palettes de ses produits Health

Science Alfamino et Alfamino Jr

préparations pour nourrissons

24 mai Kendal Nutricare Environ 2 millions de boîtes de préparation pour nourrissons

pour nourrissons qui devraient arriver sur les

américains depuis le Royaume-Uni, à partir de juin,

avec 40 000 boîtes en stock pour

expédition immédiate

15 juin Reckitt Benckiser La FDA américaine déclare que 4,5 millions de livres de

poudre de base pour la filiale de Reckitt

de Mead Johnson, filiale de Reckitt

Enfamil Stage 1 de Mead Johnson, filiale de Reckitt

l'expédition de juin à novembre (https://bit.ly/3tH4aBx)