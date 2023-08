The a2 Milk Company Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande qui vend des produits fabriqués avec du lait provenant de vaches qui produisent un lait ne contenant naturellement que le type de protéine A2. La société opère à travers quatre segments : Australie et Nouvelle-Zélande, Chine et autres pays d'Asie, États-Unis et Mataura Valley Milk. Le segment Australie et Nouvelle-Zélande comprend la vente de préparations pour nourrissons, de lait et d'autres produits laitiers, ainsi que les redevances, les droits de licence et les revenus de location. Le segment Chine et autres pays d'Asie comprend la vente de préparations pour nourrissons, de lait et d'autres produits laitiers. Le segment USA comprend la vente de lait et les droits de licence. Le segment Mataura Valley Milk est engagé dans la fabrication et la vente de produits nutritionnels et de produits de base. La société propose ses produits sous les marques a2 Milk et a2 Platinum. Ses produits comprennent a2 Milk Lite, la boisson lactée pour tout-petits a2 Platinum Premium, la boisson lactée junior a2 Platinum Premium, la préparation pour nourrissons a2 Platinum Premium et a2 Milk Blue.

Secteur Transformation des aliments