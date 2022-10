Les actions australiennes clôturent à plat alors que la reprise de deux jours s'essouffle

Les actions australiennes ont clôturé à un niveau plat jeudi après deux sessions de fortes hausses, les gains des valeurs énergétiques sur fond de prix élevés du brut ayant été compensés par les pertes des banques.

L'indice S&P/ASX 200 a clôturé sans grand changement à 6 817,50, également plombé par les craintes de récession. L'indice a gagné 5,6 % au cours des deux séances précédentes après que la banque centrale du pays ait procédé à une hausse des taux d'intérêt moins importante que prévu.

Les espoirs d'un ralentissement ou d'une pause dans le rythme de resserrement de la Réserve fédérale américaine se sont amenuisés après que des données ont montré une nouvelle fois une forte demande de main-d'œuvre, ce qui a pesé sur le sentiment des investisseurs.

"Pour l'instant, le thème principal qui joue est le paysage macroéconomique, les investisseurs regardant de près la RBA (Reserve Bank of Australia), la Fed, et les données sur l'inflation, l'emploi et la croissance des salaires", a déclaré Kunal Sawhney, directeur général de Kalkine Group.

Sawhney a déclaré que le récent rallye de l'ASX 200 "ne s'est pas encore traduit par une croissance cohérente de la valeur des actions, ce qui en fait un jeu d'attente et de surveillance, avec peu de prévisibilité sur ce qui va suivre."

Le gestionnaire de fonds Magellan Financial Group a été le plus grand perdant de la bourse locale, le titre ayant chuté de 8,4 % pour atteindre son plus bas niveau en huit ans, en raison de l'augmentation des sorties de fonds au cours du trimestre de septembre.

Les valeurs financières ont reculé de 0,4 % après avoir gagné environ 6,6 % au cours des deux dernières sessions. Les "quatre grandes" banques australiennes ont chuté entre 0,4 % et 1 %.

Pendant ce temps, les minières ont augmenté de 0,6 % et ont atteint un sommet de trois semaines. Les poids lourds du secteur, BHP Group et Rio Tinto, ont augmenté respectivement de 0,6 % et 0,2 %, tandis que Fortescue Metals Group a reculé de 0,1 %.

Les valeurs énergétiques ont grimpé de 2,2 %, atteignant leur plus haut niveau depuis près d'un mois grâce à la hausse des prix du pétrole. Le sous-indice a augmenté pour une huitième session consécutive. Woodside Energy et Santos ont progressé de 2,6 % et 1,8 %, respectivement.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a clôturé en baisse de 0,5% à 11 125,24. La société laitière a2 Milk figurait parmi les principaux perdants. (Reportage d'Upasana Singh à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)