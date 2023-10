The Aaronâs Company, Inc. est un fournisseur omnicanal de solutions de location avec option d'achat (LTO). La société, par le biais de sa plateforme de commerce électronique Aarons.com, propose aux consommateurs des solutions de location avec option d'achat et d'achat de produits, notamment des meubles, des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des ordinateurs et divers autres produits et accessoires. Ses activités comprennent également Woodhaven Furniture Industries (Woodhaven), qui fabrique et fournit la majorité de la literie et une partie des meubles rembourrés loués et vendus dans les magasins exploités et franchisés par la société. Sa plateforme de commerce électronique, Aarons.com, permet aux clients de rechercher des marchandises, de se qualifier pour une location et d'effectuer la transaction de location. La société possède environ 1087 magasins exploités par la société et environ 247 magasins franchisés, qui sont détenus et exploités par des franchisés indépendants sur la base d'une licence.