The Aaron's Company, Inc. est un fournisseur omnicanal à base de technologie de solutions de location-vente et d'achat au détail pour les appareils électroménagers, l'électronique, le mobilier et d'autres articles ménagers à travers ses marques, y compris Aaron's, BrandsMart U.S.A., BrandsMart Leasing, et Woodhaven. La société propose une solution de location-vente directe au consommateur par l'intermédiaire de ses quelque 1 240 magasins exploités et franchisés dans 47 États et au Canada, ainsi que par sa propre plateforme de commerce électronique. BrandsMart U.S.A. est un détaillant d'appareils électroménagers dans le pays avec environ 11 magasins de détail en Floride et en Géorgie, ainsi que sa plateforme de commerce électronique. BrandsMart Leasing propose des solutions de location-vente aux clients de BrandsMart U.S.A. Woodhaven est la division de fabrication de meubles de la société. Le secteur d'activité de la société comprend les magasins de marque Aaron's exploités par la société et par des franchisés, la plateforme de commerce électronique aarons.com (aarons.com), Woodhaven et BrandsMart Leasing (collectivement les activités d'Aaron's).

Indices liés Russell 2000