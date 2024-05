ACME Laboratories Limited est une société basée au Bangladesh qui fabrique, commercialise et distribue des produits pharmaceutiques. La société fabrique, commercialise et distribue des produits pharmaceutiques génériques, notamment des médicaments à usage humain sous forme de comprimés, de capsules, de sirops secs, de crèmes, de pommades, de poudres, d'injections, d'inhalateurs de poudre sèche, d'inhalateurs doseurs, de suppositoires, de gouttes pour les yeux et le nez, de liquides, de liquides en gélatine dure, de produits Blow Fill Seal (BFS) et de produits en sachets. Elle propose également des médicaments vétérinaires sous forme de bolus, de liquide, d'injection, de poudre hydrosoluble et de prémélange, ainsi que des médicaments à base de plantes sous forme de liquide, de capsule, de comprimé, de crème et de pommade. Les produits de la société sont vendus sur les marchés nationaux et internationaux. Son usine est située à Dhulivita, Dhamrai, Dhaka, Bangladesh. Elle produit environ 800 produits sous différentes formes de dosage.

Secteur Produits pharmaceutiques