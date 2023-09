The Alkaline Water Company Inc. est une entreprise de boissons propres. La société propose aux consommateurs des bouteilles d'eau alcaline de 500 millilitres, 700 millilitres, 1 litre, 1,5 litre, 2 litres, 3 litres et 1 gallon, toutes produites par un processus d'électrolyse qui utilise des cellules électroniques spécialisées recouvertes d'une variété de minéraux de terres rares pour produire une eau potable au pH de 8,8 sans utiliser de produits chimiques fabriqués par l'homme. Son produit phare, Alkaline88, est une marque d'eau alcaline de premier plan, disponible en vrac et en portions individuelles, avec des options d'emballage en aluminium respectueuses de l'environnement. La société vend également une gamme de boissons sportives Alkaline88. Ses produits d'eau alcaline en bouteille sont actuellement disponibles dans plus de 75 000 magasins dans les 50 États, le district de Columbia, les Caraïbes, le Mexique et le Canada. La société vend ses produits directement aux détaillants, notamment aux dépanneurs, aux magasins de produits naturels, aux grands marchés ethniques et aux détaillants nationaux.

Secteur Boissons non alcoolisées