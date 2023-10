The Allstate Corporation est un groupe d'assurance organisé autour de 3 pôles d'activités : - assurance non vie (95,3% des revenus) : principalement assurances automobile, habitation, accidents, dommages aux biens et responsabilité civile ; - assurance vie (4,5%) : protection financière individuelle ou collective contre les risques d'accident, de maladie et de décès ; - autres (0,2%).