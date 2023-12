(Alliance News) - Alumasc Group PLC a déclaré vendredi que l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a autorisé le projet de rachat d'ARP Group par Alumasc.

Alumasc est un fournisseur de produits de construction et d'ingénierie basé à Kettering, en Angleterre. ARP Group est un fabricant et un distributeur de produits métalliques spécialisés dans les eaux pluviales et les produits architecturaux en aluminium. Il comprend ARP Group Holdings Ltd et sa filiale Aluminium Roofline Products Ltd, ainsi que Rainwater Online Holdings Ltd et ses filiales Envelope Solutions Ltd et Cast Iron Superstore Ltd.

Alumasc s'attend à ce que le rachat soit achevé d'ici le 31 décembre.

Le montant de l'acquisition s'élève à un maximum de 10 millions de livres sterling en espèces. Ce montant comprend une première tranche de 8,5 millions de livres sterling, payable à l'achèvement de l'opération. Une contrepartie différée supplémentaire, plafonnée à 1,5 million de livres sterling, est subordonnée aux résultats de l'ARP au cours des deux années se terminant en novembre 2024.

ARP devrait être immédiatement rentable pour les bénéfices sous-jacents et sera financé par les liquidités actuelles et les facilités de crédit, a déclaré Alumasc.

Les actions d'Alumasc étaient en hausse de 0,2 % à 168,78 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

