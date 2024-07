(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

PensionBee Group PLC - Prestataire de services de retraite en ligne basé à Londres - Célébration d'un lancement réussi aux Etats-Unis après l'enregistrement de la filiale PensionBee Inc auprès de la US Securities & Exchange Commission en tant que conseiller en investissement. Cet enregistrement fait suite à un accord stratégique avec State Street Global Advisors, en vertu duquel PensionBee déploiera sa proposition de retraite en ligne et sa technologie propriétaire pour les clients américains. PensionBee a pour objectif d'administrer 20 à 25 milliards de dollars d'actifs à cotisations définies aux États-Unis au cours de la prochaine décennie et prévoit d'être rentable au Royaume-Uni sur la base d'un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'exercice 2024.

Capital Ltd - Fournisseur de services miniers basé à Londres - Les recettes du deuxième trimestre s'élèvent à 89,2 millions d'USD, soit une hausse de 17 % par rapport aux 76,5 millions d'USD de l'année précédente. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires augmente de 9,8 % pour atteindre 169,4 millions d'USD. " Le groupe a connu une croissance stable au premier semestre 2024, en mettant l'accent sur les mouvements de flotte et le déploiement d'actifs à mesure que nous entamons de nouvelles opérations. Pour le second semestre 2024, nous nous concentrerons sur l'exécution opérationnelle de contrats clés dans les domaines du forage et de MSALABS, et nous restons confiants dans nos prévisions de chiffre d'affaires de 355 à 375 millions USD ", déclare Peter Stokes, directeur général.

Ferro-Alloy Resources Ltd - développement du gisement de vanadium Balasausqandiq dans le sud du Kazakhstan - indique que les tonnes de pentoxyde de vanadium produites au deuxième trimestre 2024 ont augmenté de 7,4 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 87,6 tonnes, mais ont diminué de 2,0 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 169,2 tonnes pour l'ensemble du premier semestre. Production de molybdène en baisse de 2,8% sur le trimestre à 6,9 tonnes et en baisse de 32% sur le premier semestre à 14,0 tonnes. La production de nickel a augmenté de 16% par rapport au trimestre précédent, à 38,8 tonnes, et de 19% par rapport à la même période de l'année précédente, à 72,2 tonnes. Le rapport ajoute : "Au cours du trimestre, la société a continué de s'appuyer sur les améliorations apportées à l'usine au premier trimestre 2024, afin d'améliorer ses capacités de traitement, y compris l'expansion des bassins de solution qui permettront à la société d'augmenter la pureté de son produit de pentoxyde de vanadium et, par conséquent, d'améliorer les prix de vente qui en résultent. La production de pentoxyde de vanadium au cours du T2 2024 a été supérieure de 7 % à celle du T1 2024, en grande partie grâce à un tonnage plus élevé de concentré traité au cours de la période. La production de pentoxyde de vanadium du S1 2024 était à des niveaux similaires à ceux du S1 2023 mais, en raison des différentes qualités de concentré traitées, une réduction de 32 % de la production de molybdène."

Alumasc Group PLC - fournisseur de produits de construction et d'ingénierie basé à Kettering, en Angleterre - a mis à jour les prévisions de bénéfices annuels avant impôts sous-jacents pour l'exercice clos le 30 juin afin qu'ils atteignent au moins 12,6 millions de livres sterling, contre 11,2 millions de livres sterling l'année précédente. Fait suite à la "surperformance significative des marchés de la construction au Royaume-Uni", avec une croissance organique globale du chiffre d'affaires d'environ 6,5 %. En conséquence, le chiffre d'affaires, les marges d'exploitation et les bénéfices de l'exercice 2024 sont supérieurs à ceux de l'exercice 2023 dans les trois divisions, ce qui reflète l'accent mis sur les initiatives de croissance et la gestion disciplinée des coûts. Il ajoute que l'acquisition d'ARP se déroule bien et que l'intégration est en bonne voie.

CPPGroup PLC - Fournisseur d'assistance et d'assurance basé à Leeds, en Angleterre, basé sur la technologie - Prévoit des résultats pour le premier semestre 2024 en ligne avec les attentes du conseil d'administration. Le chiffre d'affaires des activités poursuivies devrait s'élever à 89,1 millions de livres sterling, soit une légère baisse par rapport aux 90,6 millions de livres sterling. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est de 1,1 million de livres sterling, en baisse par rapport à 2,1 millions de livres sterling.

Franchise Brands PLC - L'entreprise basée à Macclesfield, en Angleterre, est une société internationale de franchise multimarques - Les performances sont conformes aux attentes du marché pour 2024, avec une "demande sous-jacente résiliente", a déclaré le président exécutif Stephen Hemsley lors de l'assemblée générale annuelle. "Cela nous permet de générer à la fois la rentabilité et le flux de trésorerie nécessaires au service et à la réduction de la dette contractée pour financer l'acquisition de Pirtek Europe", ajoute le président. Les ventes de systèmes au cours du premier semestre ont augmenté de 41 % pour atteindre 206 millions de livres sterling. Le marché s'attend à ce que l'Ebitda ajusté se situe entre 35,7 millions et 37,2 millions de livres sterling.

