Le bénéfice intérimaire d'Alumasc chute car l'augmentation des coûts dépasse la croissance des revenus

(Alliance News) - Alumasc Group PLC a annoncé mardi qu'elle avait augmenté son versement provisoire malgré la déclaration d'un bénéfice inférieur au cours du semestre clos le 31 décembre, les dépenses ayant augmenté plus rapidement que les recettes.

Alumasc est un fournisseur de produits de construction et d'ingénierie basé à Kettering, en Angleterre.

La société a déclaré que le bénéfice intérimaire avant impôts a chuté de 14% à 5,3 millions de GBP, contre 6,2 millions de GBP un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,4 %, passant de 42,6 millions de GBP à 45,0 millions de GBP. Toutefois, le coût des ventes a augmenté de 5,8 % pour atteindre 28,4 millions GBP, contre 26,9 millions GBP. Les dépenses d'exploitation nettes ont augmenté de 16 %, passant de 9,3 millions de GBP à 10,7 millions de GBP. Dans le même temps, sa perte après impôts liée aux activités abandonnées a doublé, passant de 900 000 GBP à 1,8 million GBP.

"Il s'agit d'une solide performance au premier semestre, par rapport à une comparaison qui comprenait des ventes importantes à l'aéroport de Chek Lap Kok à Hong Kong", a déclaré la société.

Malgré la baisse du bénéfice, Alumasc a déclaré un dividende intérimaire de 3,40 pence par action, en hausse de 1,5 % par rapport aux 3,35 pence précédents, citant "la confiance dans la performance future de l'entreprise".

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré : "La gestion de l'eau a connu une baisse des volumes d'exportation au premier semestre, mais une performance plus forte est attendue au second semestre en raison de la prochaine phase du projet d'aéroport de Chek Lap Kok et du phasage d'autres projets outre-mer."

Les actions d'Alumasc étaient en baisse de 2,7% à 160,00 pence chacune à Londres mardi vers midi.

