The Andersons, Inc. : Roth MKM optimiste sur le dossier

The Andersons, Inc. est une entreprise diversifiée. Elle est engagée dans la chaîne d'approvisionnement agricole et exerce ses activités dans les secteurs du commerce, des énergies renouvelables et des nutriments végétaux. La société opère à travers trois segments : Le commerce, les énergies renouvelables et les nutriments pour plantes. Le secteur du commerce est une activité diversifiée axée sur le marchandisage et la gestion logistique d'une gamme de produits de base. Le segment est spécialisé dans le mouvement de marchandises physiques, telles que les grains entiers, les produits céréaliers, les ingrédients pour l'alimentation animale et les produits combustibles domestiques, parmi d'autres marchandises agricoles. Le segment des énergies renouvelables produit, achète et vend de l'éthanol et des coproduits, propose l'exploitation d'installations et fournit des services de gestion des risques et de marketing aux usines d'éthanol dans lesquelles il investit et qu'il exploite. Le segment des nutriments pour plantes est un fabricant, un distributeur et un détaillant de nutriments pour plantes agricoles et connexes, de produits industriels liquides, de produits à base de rafles de maïs, de chaux en granulés et de produits à base de gypse.

Secteur Pêche et agriculture