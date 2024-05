Andhra Petrochemicals Limited est un fabricant indien d'alcools oxo. Les produits de la société comprennent le 2-Ethyl Hexanol, le Normal Butanol (NBA) et l'Iso Butanol (IBA). Le 2-Ethyl Hexanol (2-EH) est un solvant clair à point d'ébullition élevé et à faible volatilité, un liquide uniforme et non toxique à l'odeur caractéristique, insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques. Il est obtenu indirectement dans la synthèse OXO à partir du propylène (C3H6) et du gaz de synthèse (CO+H2). Le NBA est un liquide clair à l'odeur caractéristique, miscible dans tous les solvants courants. Le NBA est produit par synthèse OXO à partir de propylène (C3H6) et de gaz de synthèse (H2+CO). L'IBA est un liquide clair à l'odeur caractéristique. L'IBA est miscible avec tous les solvants courants. L'IBA est obtenu par synthèse oxo du propylène (C3H6) et du gaz de synthèse (H2+CO). Les installations de production de la société se trouvent en face de l'arsenal naval, Naval Base P.O., Visakhapatnam.