The Arena Group Holdings, Inc. est une société de médias axée sur la technologie. La société crée des destinations numériques robustes qui offrent aux consommateurs du journalisme et des informations sur les choses qu'ils aiment, comme leurs équipes sportives préférées, des conseils d'investissement, des informations sur les finances personnelles et les dernières nouveautés en matière de style de vie. Par le biais de sa plateforme de publication en ligne, la société possède et exploite ses entreprises médiatiques. La société exploite les activités médias de Sports Illustrated (Sports Illustrated), possède et exploite TheStreet, Inc. (TheStreet) et College Spun Media Incorporated (The Spun), Parade Media (Parade), Men's Journal et alimente plus de 225 partenaires éditeurs indépendants, y compris les nombreux sites d'équipes sportives qui composent FanNation. Les services de plateforme de la société comprennent la gestion de contenu, les recommandations de contenu basées sur l'apprentissage automatique, la redistribution du trafic, l'hébergement et la bande passante, la publication vidéo et les solutions de lecteur par le biais d'un ensemble intégré de fournisseurs tiers.

Secteur Internet