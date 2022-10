Gasquet renverse Wawrinka, Evans tranquille

Il aura fallu attendre sept ans pour revoir Richard Gasquet et Stanislas Wawrinka s'affronter à nouveau, dans un duel de revers à une main dont ils ont le secret. Certes, les deux hommes ne sont plus les mêmes joueurs qu'en 2015 lorsqu'ils s'étaient affrontés à Wimbledon en quarts de finale mais le public d'Anvers a probablement apprécié l'affiche. C'est finalement le Français qui s'est imposé dans ce premier tour de Masters 250 en trois sets (2-6, 7-6, 6-4). Le Biterrois a écarté trois balles de match dans la deuxième manche avant de prendre le meilleur sur le Suisse dans le tie-break. Le 82e mondial se relève, quelques jours après s'être fait sortir dès le premier tour à Florence. De son côté, Daniel Evans, tête de série numéro 5, s'est hissé au deuxième tour de cet ATP 250 en écartant le Néerlandais Tallon Griekspoor (6-3, 6-4) au Lotto Arena d'Anvers, ce lundi en tout début de soirée. Dans l'autre rencontre, Jack Draper a étrillé Jenson Brooksby en deux petits sets (6-1,6-2) et 1h01 de jeu.

par Lucas Fontaine (iDalgo)