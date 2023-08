The Arena Group Holdings, Inc. a annoncé la nomination de Grady Tripp au poste de Senior Vice President, People. Alors que la société continue de connaître une croissance significative de ses effectifs, de son chiffre d'affaires annuel et de son portefeuille de marques, l'arrivée de M. Tripp va accélérer les efforts de la société pour intégrer un solide cadre de diversité, d'équité et d'inclusion dans l'ensemble de l'organisation. Mme Tripp apporte une riche expérience qui s'étend sur deux décennies dans le domaine des ressources humaines, du leadership en matière de diversité et d'inclusion, de la gestion du changement et de la transformation des entreprises dans de multiples secteurs, notamment les médias, les sciences de la vie, les biens de consommation et le conseil en gestion internationale.

Dans ce rôle essentiel, Tripp dirigera l'élaboration et l'exécution de stratégies globales en matière de diversité et d'intégration dans l'ensemble de l'entreprise, en se concentrant sur l'acquisition et la fidélisation des talents, les valeurs et la culture organisationnelles, le développement du leadership et la planification de la relève, l'expérience des employés, et plus encore.