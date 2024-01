The Artisanal Spirits Company plc est une société britannique spécialisée dans la production de whisky de malt en fût unique et d'autres spiritueux. Les marques de la société comprennent The Scotch Malt Whisky Society (SMWS) et J.G. Thomson & Co. La SMWS est un conservateur et un fournisseur de whisky scotch malt single cask vendu principalement en ligne à une clientèle internationale exigeante. La SMWS est présente sur les marchés internationaux du whisky au Royaume-Uni, en Chine, aux États-Unis, en Australie et en Europe. J.G. Thomson & Co. est un créateur de whiskies de malt, de whiskies de grain, de rhum et de gin assemblés en petites séries. J.G. Thomson & Co. est également un négociant en vins et un assembleur de whisky indépendant.

Secteur Distillateurs et caves à vin