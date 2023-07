(Alliance News) - Artisanal Spirits Co PLC a déclaré mardi que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a légèrement augmenté grâce à de bonnes performances en Europe et au Royaume-Uni, et qu'il est certain de répondre aux attentes pour l'ensemble de l'année.

Le distillateur de whiskies en single-cask et en édition limitée, basé à Édimbourg, en Écosse, a déclaré que le chiffre d'affaires du premier semestre était légèrement supérieur à 10 millions de livres sterling, contre 9,9 millions de livres sterling l'année précédente. Artisanal a noté que 7 % de cette croissance a été observée au cours du deuxième trimestre 2023.

Le distillateur de whisky a ajouté que les performances des marchés européens et britanniques sont restées solides, mais que le commerce en ligne en mai et juin a été plus faible que prévu pour le Royaume-Uni et la Chine.

Néanmoins, en Chine, les revenus ont augmenté de plus de 50 % au cours des trois premiers mois de l'année, et les adhésions ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Artisanal a déclaré qu'il restait sur la bonne voie pour répondre aux attentes pour l'ensemble de l'année. Elle cite le consensus actuel du marché qui prévoit un chiffre d'affaires de 25,2 millions de livres sterling, contre 21,8 millions de livres sterling en 2022, et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 1,1 million de livres sterling, contre un Ebitda ajusté de 400 000 livres sterling l'année précédente.

Le directeur général Andrew Dane a déclaré : "Nous sommes bien placés pour poursuivre notre croissance grâce à nos marchés finaux diversifiés et à notre positionnement ultra-premium. Grâce à une dynamique commerciale croissante et à la flexibilité de notre modèle pour extraire de la valeur de nos vastes stocks en fûts, nous sommes confiants dans la réalisation de nos objectifs pour l'ensemble de l'année."

Les actions d'Artisanal étaient en hausse de 4,6 % à 84,75 pence chacune à Londres mardi matin.

