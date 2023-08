AZEK Company Inc, anciennement CPG Newco LLC, est un concepteur et fabricant de produits d'extérieur. Les produits d'extérieur de la société comprennent des terrasses, des rails, des garnitures et des accessoires. Ses secteurs d'activité comprennent le résidentiel et le commercial. Dans son segment résidentiel, elle conçoit et fabrique des produits d'extérieur qui comprennent des terrasses, des rails, des garnitures, des moulures et des accessoires. Les fabricants de terrasses doivent offrir à la fois des produits de terrasse en bois composite et en polychlorure de vinyle (PVC) recouverts, et les fabricants doivent offrir des planches de terrasse en PVC étroites et larges. Dans le segment commercial, elle fabrique des produits en feuilles d'ingénierie et des cloisons et casiers de salle de bains. Le segment commercial comprend les gammes de produits Vycom et Scranton.

Secteur Fournitures de construction et installation