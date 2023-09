The AZEK Company Inc. annonce des changements au sein de sa direction, à compter du 1er octobre 2023

Le 28 septembre 2023 à 22:30 Partager

The AZEK Company Inc. a annoncé que Peter Clifford a été nommé chef des opérations. M. Clifford continuera également à occuper le poste de vice-président principal et directeur financier de la société.

vice-président principal et directeur financier de la société. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Clifford supervisera les opérations, tout en continuant à diriger toutes les fonctions liées aux finances, à la comptabilité, aux relations avec les investisseurs, à la technologie de l?information et au développement de l?entreprise. Il continuera à rendre compte au PDG d'AZEK, Jesse Singh. M. Clifford a rejoint la société en août 2021 en tant que vice-président principal et directeur financier, après avoir été président et directeur de l'exploitation, ainsi que directeur financier, de Cantel Medical Corp. qui était cotée en bourse jusqu'à son acquisition par STERIS plc en juin 2021. Avant de rejoindre Cantel Medical Corp. M. Clifford a occupé le poste de directeur financier ? Health & Science Technologies & Fluid Metering Technology Divisions d'IDEX Corporation. M. Clifford a également occupé divers postes de direction financière à la General Electric Company avant de rejoindre IDEX Corporation. La société AZEK a également annoncé la promotion de Randy Herth au poste de vice-président, chef de la comptabilité et trésorier.

trésorier. Dans ses nouvelles fonctions, M. Herth supervisera la trésorerie, la fiscalité, la comptabilité et l'information financière. M. Herth continuera à rendre compte à M. Clifford. M. Herth, expert-comptable, a rejoint la société en avril 2022 en tant que vice-président et contrôleur de gestion. Avant de rejoindre la société, M. Herth a occupé le poste de directeur des finances ? Amsted Automotive Group de mars 2021 à avril 2022, et de contrôleur de gestion ? Burgess Norton Mfg. Co. de mars 2017 à mars 2021, pour Amsted Automotive Group, une unité commerciale d'Amsted Industries Inc, une entreprise manufacturière. Auparavant, M. Herth a occupé divers postes dans les domaines de la finance et de la comptabilité chez R.R. Donnelly & Sons Company et Euramax International Inc. Les promotions de M. Clifford et de M. Herth prennent effet le 1er octobre 2023.